O casamento nada tradicional de Ben Affleck e Jennifer Lopez

Depois de um namoro duas décadas atrás, seguido de casamento, filhos e separação de ambos, Ben Affleck, 49, e Jennifer Lopez, 52, subiram ao altar com tudo o que um matrimônio em Las Vegas tem direito. Chegaram à capela quase à meia-noite de sábado 16 e esperaram na fila dos pombinhos. Affleck ligou uma caixinha de som no Bluetooth para uma curta marcha nupcial e não faltaram cliques em um cenário decorado com um Cadillac cor-de-rosa. “Foi a melhor noite da nossa vida”, resumiu a esfuziante noiva. “O amor é gentil e, no final, é paciente. Vinte anos sendo paciente”, registrou, toda sorrisos, a agora Jennifer Affleck.

Publicado em VEJA de 27 de julho de 2022, edição nº 2799