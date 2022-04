O Carnaval sem samba, mas com carisma de Mariana Goldfarb

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Carioca da gema, a modelo e apresentadora Mariana Goldfarb, 32 anos, foi à primeira noite de Carnaval na Marquês de Sapucaí por força do ofício. Embora seja apaixonada pela folia e sonhe com o dia em vai ser a sua vez de estrear na avenida, ela abrilhantou por menos de uma hora o camarote da Arara como embaixadora de uma marca de destilados.

“Quero muito desfilar no Sambórdromo, mas preciso receber o convite com um ano de antecedência para conseguir me preparar. Não sei sambar”, confessou a Veja.

Esposa de um dos galãs mais cobiçados da TV, o ator Cauã Reymond, 41, ela afirmou deu risada ao ser perguntada como se sentia por ‘dividir’ o marido com o Brasil ainda — a cada clique sem camisa que o artista posta, milhares de comentários alvoroçado se acumulam em seu perfil.

“É gostoso saber que ele é tão querido pelo público. Tenho muito orgulho do artista incrível que o Cauã é”, disse ela, apaixonada.

Estudante de Nutrição, ela costuma dar dicas de alimentação saudável aos mais de 1 milhão de seguidores. Diante do farto buffet, no entanto, não deixou de provar o croquete de cogumelos e montar seu pratinho, como todo os reles mortais fazem.

“Minha relação com a comida hoje é outra. Com a pandemia, aprendemos na marra a valorizar a importância de se ter saúde”, ponderou Mariana, que no ano passado alertou os fãs sobre os perigos de uma dieta radical e desbalanceada ao postar uma foto sua em 2017, quando enfrentava a anorexia.