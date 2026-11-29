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Após oito anos longe dos sets e o desgaste da batalha com Amber Heard, Johnny Depp tenta retomar a carreira estrelando uma adaptação de Dickens com cachê reduzido. A recepção do público será decisiva para um possível retorno a Piratas do Caribe. Saiba mais sobre os bastidores desse recomeço.

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Após protagonizar uma renhida batalha judicial, em que foi acusado de violência pela ex-mulher Amber Heard, Johnny Depp, 63 anos, tenta polir a imagem na volta aos sets, oito anos depois. Ele vai estrelar uma adaptação de Um Conto de Natal, clássico de Charles Dickens, papel que aceitou com um cachê equivalente a menos de um terço do que costumava ganhar (mas ainda na casa dos milhões de dólares). “O público não se importa com a polêmica”, aposta Kevin Goetz, executivo americano especializado em pesquisa de audiência. A Disney ainda aguarda a recepção do longa para decidir se convida Depp para o novo Piratas do Caribe.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 27 de novembro de 2026, edição nº 3023

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