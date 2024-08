O ‘caçador de crocodilos’ apontado como namorado de Lana Del Rey

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Lana Del Rey, 39, foi vista nos últimos dias de mãos dadas com um homem durante um festival de musica no Reino Unido. A identidade do novo affair já foi revelada: se trata de Jeremy Dufrene, guia turístico local e “caçador de crocodilos”. O suposto novo casal também foi visto pela redondezas de Londres, almoçando e fazendo compras.

Apesar dos recentes flagras, Lana e Jeremy se conhecem há tempos – os dois têm registros juntos há mais de cinco anos. O rapaz vive em Louisiana, nos Estados Unidos, e já chegou a levar a cantora em um tour pelo seu barco em 2019. Agora, o guia fechou seu perfil no Instagram, mas continua com sua conta no TikTok aberta, onde segue compartilhando exóticas experiências em lagos na busca por crocodilos.

O último relacionamento de Lana foi com o policial Sean Larkin, 52 – ambos ficaram juntos de 2019 ao início de 2020. A artista já teve outros romances apontados, como com Jack Donoghue e o músico Evan Winiker, mas nunca os assumiu publicamente.

