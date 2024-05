O bilionário orçamento de filme de Brad Pitt com Fórmula 1

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O filme de Fórmula 1 com Brad Pitt foi anunciado no final de 2021 e desde então teve relatos de atrasos, problemas com distribuidores e um orçamento que ultrapassou a marca de 300 milhões de dólares, cerca de 1,5 bilhão de reais – o que o tornaria um dos filmes mais caros de todos os tempos. O longa deve chegar aos cinemas dia 27 de junho de 2025 e é uma coprodução entre a Apple Studios, o produtor de ação Jerry Bruckheimer e o heptacampeão de F1 Lewis Hamilton. O piloto também está trabalhando como consultor para garantir autenticidade nas cenas.

Brad interpretará Sonny Hayes, um piloto de F1 famoso na década de 1990. Ele é convidado para voltar ao esporte, após um acidente, formando uma dupla com uma estrela em ascensão da F1, Joshua Pearce, vivido por Damson Idris. A direção é de Joseph Kosinski, mesmo de Top Gun: Maverick. As filmagens já aconteceram em locais tradicionais do automobilismo, como o circuito de Silverstone, na Inglaterra, e o Grande Prêmio da Hungria. Nelas, a produção montou uma espécie de carro fictício – um carro de F2 que foi modificado pela Mercedes para se parecer com um de F1. Eles foram cobertos por câmeras, incluindo a menor câmera móvel de 6K, para capturar a ação da corrida e colocar os espectadores dentro da cabine com os atores. Segundo especialistas, o filme precisará arrecadar 750 milhões de dólares, 3,8 bilhões de reais, para conseguir se pagar.