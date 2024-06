O barulhento comentário de Neymar sobre Vini Jr.: ‘feio engraçado’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Antes de assistir o empate do Brasil com a Costa Rica, na estreia da Copa América, em Los Angeles, Estados Unidos, Neymar participou de uma live com um influenciador no Instagram. O jogador destacou alguns dos jogadores que mais influenciaram sua carreira, tanto de forma positiva quanto negativa. Em tom de brincadeira, ele foi desafiado a escolher o jogador mais feio com quem já atuou e elegeu Vini Jr., do Real Madrid. “Sobre o mais feio. Joguei com muitos. A briga vai ser boa. Com todo o respeito, o Vini Jr. é doido, viu? Vini, eu te amo, mas, mano. O bom é que ele é engraçado, então compensa. Feio engraçado passa batido”, disse Neymar.

O comentário gerou repercussão nas redes sociais e foi traduzido para vários idiomas no X. “Vini Jr sofre racismo todos os jogos. Hoje ele é alvo de uma perseguição bizarra no mundo todo. Neymar deve ter jogado com uns mil jogadores na carreira. Ai quando perguntado qual é o mais feio ele escolhe justo o Vini”, escreveu um um fã no X. “É impressionante como o pior ato do Neymar sempre será o próximo, onde que o Vini é feio”, comentou outro.