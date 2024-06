Neymar ostenta bolada faturada no pôquer

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Neymar foi o grande vencedor de uma disputa de pôquer no Hustler Casino Live, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O jogador ostentou, na noite deste domingo, 23, o ganho de 306 mil dólares (1,6 milhão de reais, na cotação atual), que conquistou em uma sessão de oito horas com outros nomes do esporte e influenciadores. Ele exibiu o montante de dinheiro com uma foto nas redes sociais. Apesar de ter finalizado a disputa em primeiro lugar, o atleta chegou a perder uma disputa contra Jimmy Butler, jogador da NBA, por um pote de 174 mil dólares(cerca de 939 mil reais). A estrela do Miami Heat levou 122.850 dólares (669 mil reais) para casa e ficou com a segunda colocação no evento. Além de Neymar, o influenciador Jon Vlogs e Luiz Rizental, conhecido como Brazil God, representaram o Brasil na disputa. Outros nomes como o boxeador Ryan Garcia e Dan Bilzerian também estavam na mesa.