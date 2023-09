O barraco entre Elon Musk e Amber Heard no Brasil, segundo biógrafo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A comentada biografia de Elon Musk, escrita por Walter Isaacson, revela sua relação com o Rio de Janeiro. O primo de Musk, Russ Rive, é casado com a designer carioca Liana Brazil, sendo responsável pelo estúdio multimídia SuperUber, cuja sede fica na Gamboa, no centro do Rio. Por causa dos parentes, Musk já veio à cidade diversas vezes, quase sempre incógnito.

Outro trecho da biografia relata uma dessas visitas, dessa vez bastante tumultuada. É que em 2018 o homem mais rico do mundo protagonizou um barraco com a então namorada, a atriz Amber Heard, que mais tarde se divorciaria de Johnny Depp – uma sucessão de escândalos acompanhados passo a passo pelos tabloides nos tribunais. Ao chegarem ao Rio, segundo relata Isaacson no livro, Amber e Musk tiveram uma briga feia no hotel. A atriz se trancou no quarto gritando que temia ser agredida e que o empresário teria tomado seu passaporte. O escândalo foi tanto, que seguranças e a cunhada de Musk precisaram intervir para tranquilizar a atriz. O relacionamento acabou logo após a festa de réveillon, em um hotel de frente para a orla carioca.

