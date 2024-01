O ator que rouba a cena no final de ‘Terra e Paixão’ e bomba na internet

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nesta reta final de Terra e Paixão, vários atores surgiram em cena para dar gás à trama. Mas um deles desponta com mais interesse por parte do público. Daniel Rocha é o nome mais procurado desde o dia 3 de janeiro no Google Trends, ferramenta que aponta as tendências do buscador. Ao interpretar Natercinho, herdeiro de um rico fazendeiro que se casa com Anely (Tatá Werneck), o ator chama a atenção em cena e fora dele.A ferramenta aponta os nomes de maior interesse dos usuários nas duas últimas semanas da novela da TV Globo. Além de Daniel, é bastante buscado o desfecho para o mistério da morte de Agatha (Eliane Giardine).