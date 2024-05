O ator que interpretará He-Man no novo filme da Amazon MGM

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nicholas Galitzine, 29, ator britânico, foi escalado para dar vida ao personagem He-Man no mais novo filme de ação do Amazon MGM Studios e Mattel. Ele tem sido eleito pela produtora nos mais recentes lançamentos, como o músico apaixonado em Uma Ideia de Você e o príncipe inglês em Vermelho, Branco e Sangue Azul. “Tem sido um sonho há tanto tempo interpretar algum personagem com sua paixão, humor e heroísmo, mal posso esperar para começar”, escreveu Nicholas no Instagram. O longa tem estreia prevista para o dia 5 de junho de 2026. Ele é dirigido por Travis Knight e roteirizado por Chris Butler.

De acordo com uma sinopse prévia do estúdio, Masters of the Universe segue o Príncipe Adam, também conhecido como He-Man, que cai na Terra em uma nave espacial quando criança e, décadas depois, retorna ao seu planeta natal para defendê-lo das forças do mal. Porém, para derrotar o poderoso vilão Skeletor, ele precisa desvendar os mistérios de seu passado e se tornar He-Man, conhecido neste mundo como “o homem mais poderoso do universo”.