O ataque gordofóbico que ainda mexe com Kate Winslet

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Kate Winslet, 49 anos, se emocionou, neste domingo, 1, ao lembrar das críticas ao seu peso que recebeu no início da carreira, principalmente quando interpretou Rose DeWitt Bukater no filme Titanic (1997). Na época, ela tinha 22 anos. Durante entrevista ao programa 60 Minutes, a atriz resgatou alguns casos, como o comentário de um professor de teatro, que disse que ela teria que se “contentar com os papéis de garota gorda”. “Eu nunca fui gorda”, disparou a artista, rindo do caso.

Em outro momento, Winslet falou sobre um episódio no tapete vermelho da exibição do filme, quando um jornalista afirmou que ela estaria “desleixada”. “Foi absolutamente terrível. Que tipo de pessoa eles devem ser para fazerem algo assim com uma jovem atriz que está apenas tentando descobrir o que quer ser na vida?”, disse.

A atriz criticou pessoas que a elogiam por não usar maquiagem e mostrar sua idade nos personagens que interpreta, destacando que o mesmo não acontece com os atores. “As pessoas dizem: ‘Ah, você foi tão corajosa para esse papel. Não usou maquiagem’. Sabe, ‘Você mostrou as suas rugas’. Será que dizemos aos homens: ‘Ah, você foi tão corajoso para esse papel. Você deixou a barba crescer? Não. Não dizemos”, completou.