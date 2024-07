O argumento de George Clooney para pedir desistência de Biden na eleição

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Apesar de se considerar um amigo de Joe Biden, o ator George Clooney apontou que o político não tem a menor condição de vencer a eleição contra Donald Trump em novembro. Em uma carta de opinião no New York Times, ele pede para que o democrata desista da disputa e que o partido foque em outros nomes, como o da vice-presidente Kamala Harris, e os governadores Gretchen Whitmer, Gavin Newsom, Wes Moore e Andy Beshear. George ressalta que passou muito tempo com Biden no mês passado, durante a arrecadação de fundos para o Partido Democrata em Los Angeles, e aponta que a idade do presidente é o único impedimento.

“O Joe Biden com quem eu estava há três semanas na arrecadação de fundos não era o Joe Biden de 2010. Ele nem era o Joe Biden de 2020. Ele era o mesmo homem que todos nós testemunhamos no debate. Estamos todos tão aterrorizados com a perspectiva de um segundo mandato de Trump que optamos por ignorar todos os sinais de alerta. A única batalha que ele não pode vencer é a luta contra o tempo. Nenhum de nós pode. Não é nada que possa ser revertido. Não vamos vencer em novembro com este presidente”.