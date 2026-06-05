Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Carolina Dieckmmann fez um alerta, nesta quinta-feira, 4, após ser internada recentemente por conta de uma infecção. Em um vídeo, a atriz contou que precisou de cuidados médicos e destacou a importância de atenção aos sinais do corpo, especialmente diante de sintomas que podem parecer simples no início. Carolina reforçou a necessidade de não ignorar desconfortos persistentes e de buscar avaliação profissional.

O que aconteceu com Carolina Dieckmmann?

A artista foi diagnosticada com pielonefrite, uma infecção nos rins decorrente de um problema urinário que não apresentou sintomas iniciais, segundo seu relato. Dieckmmann afirma que só percebeu que havia algo errado quando começou a apresentar febre alta e dores. “Eu tive uma pielonefrite, uma infecção no rim, na verdade. E ela veio de uma infecção urinária assintomática. Eu não senti nada. Quando eu vi, eu já estava com 39 de febre, com dor na lombar, na parte alta da lombar”, detalhou.

Diante dos sintomas, Carolina buscou um hospital. “Como eu ia fazer uma viagem a trabalho para um lugar remoto, de difícil acesso, achei melhor, já que estava com 39 de febre, em vez de tomar um antitérmico, ir ao hospital para ver se eu não estava com nenhum vírus desses, chikungunya, dengue, essas coisas que podem dar febre”, explicou.

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Qual foi o alerta da atriz?

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Ao revelar o quadro de saúde, Dieckmann aproveitou para fazer um alerta aos seguidores. “Às vezes a gente tem que procurar ajuda. A gente faz muito isso, toma um antitérmico e pensa: ‘Ah, está com febre’. Mas febre é um sinal muito alarmante. Quando a gente está com febre, provavelmente nosso corpo está tentando combater uma infecção”, disse.

A atriz, que costuma compartilhar momentos da rotina com o público, agradeceu as mensagens de apoio que recebeu durante o período de recuperação e disse estar retomando gradualmente as atividades.

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