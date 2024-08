O advogado que está por trás da novela fake de Gloria Perez

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Uma novela fake de Gloria Perez, Pé de Chinesa, se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Na trama inventada por inteligência artificial, foi escalado um elenco com diferentes personalidades – dentre os “atores”, o ex-BBB Davi Brito, Jade Picon e Fernanda Montenegro. Para tornar a história ainda mais verídica, os internautas criaram imagens falsas para o suposto folhetim que se passaria na China. Diante da repercussão, muitas pessoas acreditaram na trama de mentira. Em resposta, Gloria esclareceu a situação no X. “Que besteirol! Meus haters já foram criativos”.

Toda a brincadeira, no entanto, surgiu a partir de uma invenção do advogado Alex Alves, 37 anos. À coluna GENTE, o mineiro contou que a ideia de criar a novela falsa veio no início do ano, quando conversava com alguns amigos em um fórum de notícias sobre cultura Pop na internet. Meses depois, Alex decidiu criar uma abertura para a sua trama e postou em suas redes sociais. “Na semana passada estava lembrando dessa brincadeira e decidi fazer um vídeo sobre essa novela . Já tinha postado antes no Twitter também, no TikTok… enfim. E aí, essa nova postagem teve um alcance maior, a coisa tomou uma proporção que me assustou. Mas tudo não se passou de uma brincadeira”, esclarece.

Na história, Jade interpreta Xu Lee, filha perdida de um homem chinês com Bárbara Lee – que seria Giovanna Antonelli. Xu seria criada por sua avó na China, vivida por Fernanda Montenegro, e dona de uma academia de Kung Fu. Davi, que atuaria como Keen Xong, incendiaria o Dojo da matriarca, matando-a em seguida. Em busca de vingança, Xu vai ao Rio para procurar o assassino da avó. Além deles, outras pessoas escaladas seriam Rafa Kalimann, Yudi Tamashiro, Viih Tube, Fiuk, Carlinhos Maia, Maya Mazzafera, Gkay, Alane Dias e Raquel Brito, irmã de Davi. Se seria um sucesso de audiência na TV aberta, há controversas. Mas que tem divertido nos meios digitais, disso ninguém duvida.