O acordo do Ministério Público para agressão de Rafael Cardoso

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Ministério Público apresentou um acordo de transação penal ao ator Rafael Cardoso, de 38 anos, acusado de agredir e ameaçar o gerente de um bar na zona oeste do Rio de Janeiro, em fevereiro deste ano. O artista recebeu duas opções: pagar dois salários mínimos ou trabalhar em serviços comunitários por quatro meses. Segundo o UOL, ele teria escolhido a primeira opção.

O caso da agressão foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca), no início do ano, e, segundo a vítima, João Fernando, de 64 anos, Rafael estava “completamente transtornado” e teria o agredido sem motivo. Segundo ele, o ator chegou ao bar em seu carro com uma freada brusca, assustando os clientes que estavam no local. Após ser chamado pelo ator, o gerente do bar disse ter sido ameaçado e, ao tentar se afastar, foi agredido.

No início de março, Rafael divulgou um pedido de desculpas por meio da assessoria de imprensa. “Estamos passando aqui para informar que o ator e empresário Rafael Cardoso está muito arrependido em relação aos últimos acontecimentos e pede desculpas publicamente. O ator estava sob efeito de medicação, mas isso não justifica o erro, e vai responder às consequências em todas as áreas cabíveis.”