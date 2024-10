Nove meses juntos, Sabrina Sato e Nicolas Prattes anunciam gravidez

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sabrina Sato, 43 anos, está grávida mais uma vez. Mãe de Zoe, 5, fruto do relacionamento com Duda Nagle, a apresentadora agora espera o primeiro filho com o ator Nicolas Prattes, 27. “Uma nova gestação é uma benção e será sempre bem-vinda. Sabrina e Nicolas descobriram recentemente uma gestação ainda em estágio inicial. Por orientação médica, foi pedido que aguardassem a evolução com cuidado e amor. E assim estamos fazendo, com fé e na expectativa que evolua bem”, informou o comunicado oficial.

O casal assumiu o namoro no Carnaval deste ano, quando Nicolas explicou sua ida ao desfile no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. “O status é de comemoração no dia de hoje, esse sábado lindo. Entrei de férias hoje e estou aqui pela primeira vez no carnaval de São Paulo. Minha principal motivação para ter vindo é o amor”, disse o ator, quando perguntado sobre Sabrina.