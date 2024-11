Nikolas Ferreira é cobrado nas redes por não assinar PEC do 6×1

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em meio a movimentação sobre a Proposta de Emenda a Constituição (PEC) que propõe o fim da escala 6×1, o deputado mais votado em Minas Gerais, Nikolas Ferreira (PL) passou o final de semana na mansão de Neymar em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Ele viajou até o local com a família para comemorar 1 ano de Mavie, filha do jogador. Nas redes sociais, porém, o clima é outro. Nos comentários de suas publicações do Instagram, usuários que se identificam como apoiadores questionam o bolsonarista sobre não ter assinado a proposta. “Votei em você. Trabalho na escala 6×1 e fiquei muito decepcionado com sua posição nesse tema. Para você é fácil, trabalha 4×3, salário gigante e regalias. Se você fosse pelo povo, teria se colocado contra o 6×1”, disse um seguidor, com mais de 6 mil curtidas no comentário. “Se trabalhasse 6×1 não teria tanto tempo assim de receber visita”, escreveu outro em recente foto que Nikolas compartilhou da filha Aurora com Neymar.

O texto apresentado pela deputada Erika Hilton (PSol-SP) foi formulado pelo movimento social Vida Além do Trabalho (VAT), liderado pelo vereador carioca Rick Azevedo (PSol). Seu objetivo é acabar com a jornada 6×1 onde o funcionário trabalha durante seis dias na semana e folga apenas um. A configuração é muito comum em setores, como o comércio e a indústria, mas é considerada exaustiva e abusiva por apoiadores do projeto.

O PL é a maior bancada da Câmara de Deputados, com 93 deputados, e até o momento possui apenas uma assinatura pela proposta, de Fernando Rodolfo (PL-PE). Nesta segunda-feira, 11, devido a pressão popular, o número geral de parlamentares que assinaram a proposta saltou de 71 para 100, ainda sem a divulgação dos nomes.