Nikolas Ferreira anuncia casamento e manda recado a Alexandre de Moraes

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL), anunciou no domingo, 15, que está noivo da modelo Lívia Bergamim Orletti. O parlamentar mineiro, discreto com o relacionamento, revelou há apenas três meses que estava namorando. Ele acumula polêmicas e chegou a ter a conta suspensa ao propagar fake news em apoio a Bolsonaro (PL). Agora, ao anunciar a união, mandou um recado irônico ao ministro do STF Alexandre de Moraes: “Espero que o STF não derrube o meu noivado também”. Lívia Orletti é modelo e evangélica, trabalha para uma marca de produtos naturais da cidade de Pinheiros, no Espírito Santo.

