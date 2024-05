Nicolas Cage é confirmado como novo Homem-Aranha no Prime

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nicolas Cage foi confirmado como o protagonista da série live-action do Homem-Aranha Noir do Prime Video. Ele reprisará o papel do personagem que dublou em Homem-Aranha no Aranhaverso e sua sequência. “Expandir o universo Marvel com Noir é uma oportunidade única e especial e estamos honrados em trazer esta série aos nossos clientes globais do Prime Video. O extremamente talentoso Nicolas Cage é a escolha ideal para nosso novo super-herói e a talentosa equipe de produção com Phil Lord, Christopher Miller, Amy Pascal e a incrível equipe da Sony está dedicada a expandir esta franquia da maneira mais autêntica”, disse Vernon Sanders, chefe de televisão da Amazon MGM Studios, em comunicado.

De acordo com o sinopse oficial, Noir contará a história de um investigador particular (Cage) envelhecido e sem sorte na Nova York dos anos 1930. Ele é forçado a lidar com sua vida passada como o único super-herói da cidade. Homem-Aranha Noir não tem previsão para entrar em produção nem para seu lançamento.