Neymar anuncia que será pai novamente

Giro VEJA - terça, 18 de abril

O início do julgamento de denúncias contra envolvidos no 8 de janeiro e a chegada do arcabouço fiscal ao Congresso são os destaques do dia

O Supremo Tribunal Federal (STF) começou a analisar nesta terça-feira as denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República contra os bolsonaristas que participaram dos atos golpistas de 8 de janeiro, em Brasília. O plenário virtual deu início ao julgamento com o voto do ministro Alexandre de Moraes, que pediu para que 100 denunciados sejam levados ao banco dos réus. A expectativa, nos bastidores, é de que o placar siga nessa direção, como mais uma resposta firme contra os apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro