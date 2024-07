Netflix é denunciada por ilegalidades com atores em ‘Pedaço de Mim’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro (Sated-RJ) denunciou a Netflix e a produtora A Fábrica por irregularidades na produção da novela Pedaço de Mim. De acordo com a associação, o melodrama estrelado por Juliana Paes inclui atores sem registro profissional e contratos não visados. “Contratos não visados são ilegais e só recebem atenção quando ocorrem situações trabalhistas trágicas. De que adianta produzir a novela, estrear no streaming, e A Fábrica e a Netflix não respeitarem as leis? O Sated-RJ repudia a produtora A Fábrica e a Netflix, que priorizam o lucro a todo preço em detrimento do respeito ao trabalhador da arte, e reafirma seu compromisso em defender os direitos dos artistas”, escreveu a associação em uma publicação no Instagram. A produção estreou na Netflix e se tornou um sucesso mundial, entrando no Top 10 de países como Argentina, Paraguai, Romênia, Hungria, Eslováquia e Portugal.