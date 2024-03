Neta de Celsinho da Vila Vintém é homenageada por vereador do Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Integrantes da Unidos de Padre Miguel, escola que acaba de subir ao Grupo Especial do Rio, estiveram presentes na Câmara dos Vereadores para cerimônia de entrega da Medalha Pedro Ernesto à diretora de carnaval Lara Mara. Trata-se da neta de Celsinho da Vila Vintém, apontado como um dos fundadores de uma facção no comércio ilegal de entorpecentes. Condenado por tráfico de drogas, roubo e organização de quadrilha, Celsinho foi preso pela primeira vez em 1990. Após 20 anos na cadeia, ganhou liberdade em 2022 e hoje atua como empresário.

A proposta da homenagem a Lara foi feita pelo vereador Felipe Boró (PRD). Mais jovem diretora de uma escola, aos 19 anos, Lara destaca-se pelo trabalho realizado à frente da agremiação, atual campeã da Série Ouro. “Tivemos a honra e a felicidade de mais uma vez através do nosso mandato exaltar a cultura, a força e a garra da nossa Zona Oeste. Entregamos a Medalha Pedro Ernesto a mais jovem diretora de carnaval do Rio de Janeiro, Lara Mara, sendo peça fundamental na gigantesca conquista da Unidos de Padre Miguel na Série Ouro do Carnaval 2024. Mais do que uma representante do carnaval, Lara simboliza a força e a garra da mulher, e a todos os moradores da nossa Vila Vintém”, comemorou o vereador numa rede social. Personalidades como Ludmila e Teresa Cristina também foram agraciados com a medalha recentemente.