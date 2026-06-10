Nattan comenta sobre crise no casamento com Rafa Kalimann

O cantor Nattan voltou a comentar sobre a polêmica recente envolvendo sua relação com Rafa Kalimann. Nesta terça-feira, 9, durante um evento em São Paulo, o artista falou sobre as dificuldades enfrentadas pelo casal e garantiu que a relação segue firme apesar dos desafios. “Todas as famílias vão passar por vários buracos, várias dificuldades, né? O importante é saber bem passar por cima desses problemas. Não é o primeiro, não vai ser o último e a gente sempre vai permanecer forte e passar por cima deles”, disse ele para o site BNews.

Em trechos da série documental Tempo para amar, do GNT, Rafa relatou momentos delicados vividos durante a reta final da gravidez da filha Zuza. Na produção, a influenciadora afirmou ter se sentido abandonada pelo cantor num período marcado por crises de ansiedade, depressão e síndrome do pânico.

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