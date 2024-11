Natacha Horana, ex-bailarina do Faustão, é presa em São Paulo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ex-bailarina do Faustão, Natacha Horana, de 33 anos, virou assunto após ser presa em São Paulo, na quinta-feira, 14, acusada de lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito e de integrar organização criminosa. Foram apreendidos 119.650 reais em espécie, um carro e bolsas onde as notas foram encontradas. A defesa de Natacha negou os crimes. A influenciadora, que trabalhou com Fausto entre 2015 e 2022, na Globo e na Band, acumula um milhão de seguidores no Instagram. Ela também foi musa da Unidos de Vila Isabel no Carnaval 2024 e também já saiu na Gaviões da Fiel, em São Paulo e Mocidade Independente de Padre Miguel, no Rio de Janeiro.

Essa não foi a primeira vez que ela teve problemas com autoridades. Em julho de 2020, em meio à pandemia, Natacha foi detida por desacato a guardas municipais de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, em uma festa clandestina. O inquérito foi arquivado em 2021. Nas redes sociais, a última publicação é uma nota à imprensa. “Conforme se demonstrou no processo, sua menção e prisão foi um equívoco porque ela jamais praticou qualquer ato ilícito, direto, indireto ou colaborativo. E, diante disso, e principalmente pela inexistência de indícios de seu envolvimento e motivos para a continuidade dessa medida, aguarda-se o exame de pedidos feitos visando o imediato restabelecimento de sua liberdade e dignidade”.