Nas redes sociais, Time Brasil fica na frente dos Estados Unidos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Instagram do Time Brasil alcançou 3 milhões de seguidores na noite desta quinta-feira, 8, e se tornou o mais seguido do mundo em comparação ao perfil dos comitês participantes dos Jogos Olímpicos, ultrapassando os Estados Unidos, com 2,3 milhões. Na última semana, o perfil brasileiro bateu recorde ao conquistar quase 700 mil novos seguidores em dois dias. Nesta semana, a média de novos seguidores tem sido superior a 50 mil por dia. A conta é comandada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), em parceria com a agência End to End, responsável por produzir os conteúdos digitais.

Os recordes ficam por conta do vídeo da ginasta Júlia Soares na trave, com 15 milhões de views, seguido pelo ouro de Beatriz Souza, no judô, com 13 milhões. “Trabalhar com o Time Brasil é algo muito importante pra nós. Acreditamos muito na força do Esporte Olímpico no país e sabemos do quanto uma operação bem feito em relação às redes sociais pode potencializar a força do Comitê no curto e longo prazo. O trabalho tem se fortalecido na linguagem próxima, com muita interação com os torcedores e um posicionamento mais jovem e leve. Nossa operação se dividiu em Brasil e Paris pra fazer uma cobertura 24/7, aumentando nosso poder de instantaneidade. Acreditamos que até o fim dos Jogos ainda teremos muitas coisas pra comemorar”, ressalta Bruno Brum, CMO da Agência End to End, responsável pelo conteúdo digital do Time Brasil.

“Temos muito orgulho do trabalho inovador que estamos fazendo, aproximando cada vez mais os atletas do Time Brasil dos fãs do esporte olímpico. Essa adesão é o reconhecimento de um esforço enorme para levar ao público um conteúdo de qualidade, sempre com muita informação e emoção”, disse Paulo Conde, Diretor de Comunicação do COB. A conquista de novos seguidores também se dá pela parceria com a CazéTV, que durante as lives de transmissão dos jogos, fez multirões para que os internautas seguissem o perfil do Instagram.