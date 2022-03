Não há Covid que segure a rainha

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Cada vez mais miudinha, mas sorridente e bem disposta (e sem a bengala em que vinha se apoiando), a rainha Elizabeth, 95 anos, apareceu em seu primeiro compromisso oficial frente a frente, depois de contrair Covid-19 e se isolar por duas semanas. A companhia contribuiu para o bom astral do encontro: o bonitão Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, que está no Reino Unido para tratar da invasão russa da Ucrânia – um arranjo de flores amarelas e azuis no salão homenageava o povo ucraniano. Os dois são velhos conhecidos: ainda menino, ele marcava presença nas recepções oferecidas pelo pai, o ex-primeiro-ministro Pierre Trudeau, nas diversas visitas de Elizabeth ao Canadá, país do qual também é soberana. “Em nossa conversa desta manhã, ela mostrou a perspicácia e o discernimento de sempre, muito interessada em tudo o que está acontecendo”, disse Trudeau depois do encontro.