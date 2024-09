Música gospel invade Rock in Rio e divide opiniões

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A cantora de samba Ana Clara estreia no Rock in Rio a convite do cantor Belo, para uma participação neste domingo, 22, no Palco Espaço Favela, onde juntos performam a música gospel Eu, Você e Deus, resultado da parceria entre os dois artistas. “Sempre sonhei em subir ao palco de um grande festival como o Rock in Rio, e agora ter a oportunidade de fazer isso ao lado do Belo, com uma música que é tão especial para nós, é indescritível”, afirma a cantora.

Já há quem torça o nariz para tamanha “diversidade” musical. Depois dos sertanejos neste sábado, 21, a pergunta que fica é: O que esperar além de tudo isso para a próxima edição do festival? Há algo ainda por fora?