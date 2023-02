Mulher trans é expulsa da quadra da Viradouro; escola de samba repudia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Milena Ravache foi expulsa da quadra da escola Unidos de Viradouro, em Niterói, no Rio de Janeiro, após tentar usar o banheiro feminino do local. O episódio de transfobia ocorreu na noite desta terça-feira, 31, durante um ensaio técnico. Eduardo Mello, amigo da mulher filmou o momento em que ela discute com os seguranças da escola para utilizar o banheiro e, em seguida, é expulsa, sendo levada pelo braço para fora do local.

“Minha amiga foi proibida de usar o banheiro feminino e retirada do local de forma grosseira com um mata-leão no pescoço e jogada na rua como se fosse uma marginal. Tudo isso aconteceu na quadra da Viradouro, Niterói”, afirmou o amigo de Milena. A escola se pronunciou através de uma nota. “Estamos buscando contato com a frequentadora para que possamos convidá-la para uma conversa presencial. Atitudes como essas são injustificáveis e garantimos que todas as medidas serão tomadas”.

