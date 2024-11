Mulher de Silvio Almeida faz longo desabafo e critica feminismo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A mulher do ex-ministro dos Direitos Humanos e Cidadania Silvio Almeida, Ednéia Carvalho, fez um longo desabafo em uma publicação nas redes sociais nesta quinta-feira, 7. No texto, ela diz que os últimos meses não foram fáceis, fala sobre as dificuldades da maternidade e faz críticas ao “feminismo”, dizendo que não a “acolheu”. No início de setembro, a organização de defesa de vítimas de assédio Me Too Brasil revelou denúncias de assédio sexual contra Almeida.

“Esses últimos dois meses não tem sido fáceis, conviver com a injustiça, tirarem a sua paz é algo que nem sei explicar. Faz 1 ano e 3 meses que vivo a maternidade e a sensação é que o puerpério não acabou. Fala-se tanto em pautas feministas, mas esse mesmo feminismo não me acolheu, nunca vou esquecer das vezes que tive que amamentar a minha filha em meio a uma tristeza profunda. Eu lamento muito que pautas sérias estejam sendo banalizadas por interesses pessoais, mas apesar de tudo estou bem, sigo cuidando da minha família, Anesu é a nossa vida, por ela faremos de tudo para garantir a sua felicidade e a sua segurança”, começou Ednéia, que é casada desde 2009 com Silvio Almeida.

Ainda na publicação do Instagram, Carvalho, que hoje mora em São Paulo, confessa que Brasília não a fazia bem e agradece o apoio de amigos, referindo-se à situação após as denúncias contra o marido. “Saibam que jamais esqueceremos toda a ajuda, acolhimento, todo o afeto que recebemos de vocês. Tivemos decepções, sim tivemos, teve quem pulou do barco, teve quem soltou a nossa mão, mas uma minoria que chega a ser irrelevante tamanha foi a rede de apoio que recebemos, inclusive aqui mesmo nessa mesma rede que massacrou minha família, que não pouparam nem a Anesu, eu recebi muito carinho e apoio também, meu muito obrigada”, continuou ela, reforçando sua confiança na palavra de Silvio Almeida. “Termino esse post com um trecho de uma mensagem linda que recebi ontem de uma amiga. ‘Qualquer pessoa que tenha cruzado o Silvio com seriedade nessa vida tem a certeza de que nada do que tem sido atribuído a ele faz o menor sentido”, concluiu.