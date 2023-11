Mulher de Emmanuel Macron revela intimidade do casal

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em raro momento em que abriu o coração sem filtros, a primeira-dama da França, Brigitte Macron, 70, contou detalhes do eletrizante e ruidoso início do namoro com o presidente Emmanuel Macron, 45. Ele tinha 15 anos quando se apaixonou pela então professora de teatro, e era colega de classe de sua filha. A diferença etária de mais de duas décadas que separava os dois pombinhos fez com que os pais dele o enviassem para Paris, na tentativa de esfriar os hormônios. De nada adiantou. Quando estava na casa dos 30 e era funcionário público, Macron enfim pediu Brigitte em casamento, união tão adiada, segundo ela, também para não ferir seus filhos, com idades próximas à do marido. “Não queria destruir a vida deles, então a espera durou o tempo de colocá-los nos trilhos. Você pode imaginar o que eles estavam ouvindo, mas eu não queria perder minha vida”, desabafou ela à revista Paris Match.

Publicado em VEJA de 24 de novembro de 2023, edição nº 2869