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Cultura

Morre Ricardo Fernandes, diretor de Carnaval de escolas de samba do Rio

Informação foi confirmada por familiares e agremiações

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 ago 2026, 09h22 | Atualizado em 4 ago 2026, 10h06
Homem de pele clara e cabelo escuro sorrindo, vestindo camiseta verde-limão com Ensaio Técnico Tijuca em azul. Ao fundo, uma multidão e luzes noturnas sob um viaduto
Diretor de Carnaval Ricardo Fernandes (Unidos da Tijuca/Divulgação)
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Morre Ricardo Fernandes, diretor de Carnaval de escolas de samba do Rio Priorizar nos meus resultados Google

Um dos mais experientes diretores de Carnaval do Rio de Janeiro, Ricardo Fernandes morreu nesta segunda-feira, 3. A informação foi confirmada por escolas de samba e pela família. Ao longo de mais de três décadas de carreira, ele participou da organização de desfiles de algumas das principais agremiações do Grupo Especial e esteve envolvido em campanhas que resultaram em títulos e apresentações históricas na Marquês de Sapucaí.

Fernandes começou sua trajetória na Imperatriz Leopoldinense, onde trabalhou por cerca de 20 anos e chegou ao cargo de diretor-geral de Harmonia. Em seguida, passou pela Unidos da Tijuca, Porto da Pedra, Vila Isabel, Salgueiro e Acadêmicos do Grande Rio. Na Vila Isabel, foi o diretor de carnaval do desfile campeão de 2006. Também integrou a equipe da Unidos da Tijuca no título de 2010. Ao longo da carreira, ficou conhecido pela atuação nos bastidores, coordenando milhares de componentes, alegorias e equipes para garantir o cumprimento do cronograma e a evolução dos desfiles na avenida.

Nos últimos anos, Ricardo seguia atuando no Carnaval e era considerado uma referência na organização técnica dos desfiles. Após a confirmação de sua morte, escolas de samba, dirigentes e carnavalescos publicaram homenagens destacando seu profissionalismo, dedicação e a contribuição para o desenvolvimento do carnaval carioca.

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“Como nosso diretor de carnaval, Fernandes foi peça fundamental para a grande virada de 2003 para 2004, sendo um dos arquitetos da inesquecível apresentação que levou a Unidos da Tijuca ao histórico vice-campeonato; e, mais tarde, retornando para essa casa com todo o brilhantismo, foi um dos responsáveis por nos conduzir ao magistral título de 2010, com o antológico ‘É Segredo’. Obrigado por tudo, diretor. Siga em paz”, escreveu em nota a Unidos da Tijuca. A causa da morte de Ricardo não foi informada.

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https://www.youtube.com/watch?v=vJ2uZ6hGhSI

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