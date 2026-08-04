Morre Ricardo Fernandes, diretor de Carnaval de escolas de samba do Rio

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Ricardo Fernandes, experiente diretor de Carnaval do Rio, faleceu nesta segunda-feira. Com mais de três décadas de carreira, ele foi figura essencial na organização de desfiles de grandes escolas como Imperatriz Leopoldinense, Unidos da Tijuca e Vila Isabel, contribuindo para diversos títulos. Sua dedicação e profissionalismo foram homenageados por todo o mundo do samba.

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Um dos mais experientes diretores de Carnaval do Rio de Janeiro, Ricardo Fernandes morreu nesta segunda-feira, 3. A informação foi confirmada por escolas de samba e pela família. Ao longo de mais de três décadas de carreira, ele participou da organização de desfiles de algumas das principais agremiações do Grupo Especial e esteve envolvido em campanhas que resultaram em títulos e apresentações históricas na Marquês de Sapucaí.

Fernandes começou sua trajetória na Imperatriz Leopoldinense, onde trabalhou por cerca de 20 anos e chegou ao cargo de diretor-geral de Harmonia. Em seguida, passou pela Unidos da Tijuca, Porto da Pedra, Vila Isabel, Salgueiro e Acadêmicos do Grande Rio. Na Vila Isabel, foi o diretor de carnaval do desfile campeão de 2006. Também integrou a equipe da Unidos da Tijuca no título de 2010. Ao longo da carreira, ficou conhecido pela atuação nos bastidores, coordenando milhares de componentes, alegorias e equipes para garantir o cumprimento do cronograma e a evolução dos desfiles na avenida.

Nos últimos anos, Ricardo seguia atuando no Carnaval e era considerado uma referência na organização técnica dos desfiles. Após a confirmação de sua morte, escolas de samba, dirigentes e carnavalescos publicaram homenagens destacando seu profissionalismo, dedicação e a contribuição para o desenvolvimento do carnaval carioca.

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“Como nosso diretor de carnaval, Fernandes foi peça fundamental para a grande virada de 2003 para 2004, sendo um dos arquitetos da inesquecível apresentação que levou a Unidos da Tijuca ao histórico vice-campeonato; e, mais tarde, retornando para essa casa com todo o brilhantismo, foi um dos responsáveis por nos conduzir ao magistral título de 2010, com o antológico ‘É Segredo’. Obrigado por tudo, diretor. Siga em paz”, escreveu em nota a Unidos da Tijuca. A causa da morte de Ricardo não foi informada.

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https://www.youtube.com/watch?v=vJ2uZ6hGhSI

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