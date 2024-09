Morena Leite: desafio de alimentar multidão de VIPs no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A chef Morena Leite é a responsável pelo buffer da área vip em todos os dias do Rock in Rio. Ela falou a respeito do desafio de preparar refeições que agradem a todos os paladares e diferentes tipos de públicos e gostos musicais. “Vamos receber quase 50 mil pessoas ao longo dos dias. Temos uns 400 profissionais, entre garçons, cozinheiros, carregadores, trabalhando para fazer funcionar. Esse ano estamos inovando e dividindo o palco com outros chefs”, diz. Quando questionada sobre as opções mais clássicas dos shows (como pizza e cachorro-quente), ela pondera: “Ainda bem que também tem muita gente que vem aqui querendo comida mesmo”.