Milton Cunha surpreende e fecha projeto fora da TV Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Milton Cunha, símbolo das transmissões do carnaval na TV Globo, foi anunciado como comentarista da cerimônia de abertura da Olimpíada de Paris-2024 na transmissão do canal de YouTube Cazé TV. O anúncio foi feito durante o intervalo da final da Eurocopa, neste domingo, 14, e nas redes sociais oficiais do canal. Num vídeo bem-humorado, o streamer Casimiro pede ajuda ao novo contratado para escolher uma roupa, que reformula seu visual e usa várias de suas frases de efeito. “O apoteótico Milton Cunha estará com a gente na cerimônia de abertura das Olimpíadas. Vai ser faraônico!”, anunciou o canal. O comentarista tem contrato por temporada com a emissora carioca, de setembro a fevereiro. Fora deste período, o carnavalesco está liberado para realizar participações em outros canais e programas.