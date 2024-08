Michelle Bolsonaro, de primeira-dama à cidadã do Macapá

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Michelle Bolsonaro agora é cidadã do Macapá, no Amapá. A ex-primeira-dama recebeu o título de cidadã macapaense na última terça-feira, 8, pelo vereador Karlyson Rebolça (PL-AP), autor do projeto aprovado pela Câmara de Vereadores em abril deste ano.

“Essa honraria é uma forma de agradecimento por tudo que foi feito por nossas famílias do Norte. Enquanto primeira-dama, sempre teve um olhar maternal e, com um coração gigantesco, abraçou todas as adversidades enfrentadas por muitas famílias que não recebiam assistência dos governos anteriores”, escreveu o vereador em uma publicação no Instagram.