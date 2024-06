Michelle Barros revela que foi abusada na infância

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Michelle Barros, 44 anos, apresentadora do Chega Mais, do SBT, chorou ao falar de um abuso sofrido na infância. “É dramático, porque fui abusada. Nunca falei desse assunto, só meu filho sabe. Passei a tratar meu filho de uma forma diferente por causa disso. Sei o que é e que a gente não vai esquecer. Isso muda sua vida e molda seu comportamento em relação aos seus relacionamentos, à sua vida, a tudo. Se a família fala desde cedo com a criança, fica mais fácil de saber o que é. Eu falava para o meu filho: ‘Não deixa ninguém, nem seu pai, tia, tio, tocar em você nesses lugares (íntimos), nunca’. É importante falar isso para as crianças, acender o alerta para que não ocorra. Acontece em várias famílias, por todo lugar. E deixa marca para o resto da vida da pessoa, é um problema muito sério, é um problema gravíssimo”, disse ela, durante o programa exibido na terça-feira 4.