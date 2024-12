Michelle Barros explica saída do programa ‘Chega Mais’ do SBT

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Com o anúncio do fim do programa Chega Mais, Michelle Barros, 45 anos, foi demitida do SBT nesta sexta-feira, 6. A apresentadora, que estava na emissora há 25 anos, confirmou a informação à coluna GENTE. “Assinei a rescisão do contrato, que estava em vigor – ao contrário do que muita gente publicou – hoje, sim. E como não era PF [pessoa física], é relação contratual mesmo”. A decisão da emissora faz parte de uma série de mudanças na grade de programação, que inclui um programa de Datena, recém-contratado. Procurado, o SBT não se pronunciou sobre as alterações.

