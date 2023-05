Como o MET Gala desafiou tradições machistas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Provando que tapete vermelho (ou listado, no caso) não é reduto exclusivo delas, eles também aproveitaram o clima de ousadia que ronda o exclusivíssimo jantar anual do Met para exibir a graça masculina. Logo no início do desfile de famosos, um enorme e peludo gato branco de olhos azuis tomou conta do espaço — era o ator Jared Leto, 51 anos, prestando homenagem a Choupette, a mimadíssima felina de estimação de Karl Lagerfeld. Todos também pararam para ver o rapper Lil Nas X, 24, pintado de tinta prateada brilhante dos pés à cabeça e vestindo — por assim dizer — uma sunga fio dental, botas de salto plataforma e uma exuberante máscara. Mais discreto, o chileno Pedro Pascal, 48 anos, mesmo assim deu o que falar: o macho latino por excelência de séries no streaming vestia sobretudo e terno em vermelho e preto no qual a calça era um short, com meia perna de fora. Ele pode.

Publicado em VEJA de 10 de maio de 2023, edição nº 2840