Melhor da semana: Flip ruma a um amadurecimento de debates

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Ao chegar a sua 24ª edição, a Flip 2026 (Festa Literária Internacional de Paraty), que ocorre de 22 a 26 de julho na cidade histórica do sul-fluminense, destaca a poetisa homenageada Orides Fontela, 21 mesas oficiais e centenas de atividades em dezenas de casas parceiras. Os destaques principais incluem a presença de Angela Davis, debates na nova Casa Patrimônio e uma intensa programação cultural.

A participação de escritoras Conceição Evaristo, Djamila Ribeiro, Ana Maria Gonçalves e Carla Madeira, além da ministra do STF Carmem Lúcia, mostra a força feminina cada vez mais atuante no espaço de debates. Não se pode dizer que a Flip envelheceu, mas amadureceu nos últimos tempos com o clamor das suas ruas. Também por isso mais de 50 espaços independentes com lançamentos, exibições e oficinas fazem dessa edição um recorde de eventos paralelos à agenda oficial. Apresentações de jazz, violeiros e cameratas locais espalhadas por pontos do Centro Histórico trazem ainda mais charme a um evento que se tornou obrigatório, ano após ano, para quem gosta de literatura. Mas não só. Turismo, gastronomia, música, artesanato… a Flip se expande mais uma vez.

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Essa cobertura contou com o apoio do Instituto Motiva, parceiro oficial de transporte da Flip

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