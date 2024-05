Meghan Markle é criticada pela primeira-dama da Nigéria

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Meghan Markle visitou recentemente a Nigéria, no início deste mês, para uma viagem de três dias com príncipe Harry. A duquesa de Sussex fez várias trocas de roupa, onde ela e o duque se encontraram com moradores e líderes locais. Porém, durante um discurso para marcar o primeiro ano de mandato do presidente Bola Tinubu, a primeira-dama, senadora Oluremi Tinubu fez críticas a Meghan. “Temos que fazer alguma coisa. Dizer a eles que não aceitamos a nudez em nossa cultura. Isso não é bonito. Não é nada bonito. E todas são garotas lindas, mas deveriam ter confiança em quem são. Eles não querem imitar e tentar imitar as estrelas de cinema da América. Eles não sabem de onde vêm. Por que Meghan veio aqui em busca de África? Isso é algo que temos que levar para casa. Nós sabemos quem somos. Não perca quem você é.”

A Duquesa de Sussex descobriu recentemente que é 43% nigeriana, de acordo com um teste genealógico. “Quero começar agradecendo muito pela gentileza de todos vocês ao receberem meu marido e eu neste país, meu país. Estou simplesmente lisonjeada, honrada e inspirada. Foram 24 horas turbulentas desde que chegamos. E rapidamente recebi o memorando de que preciso usar mais cores, para poder me encaixar com todos vocês e sua moda incrível”, disse Markle em um evento na capital Abuja.