Matuê abre protestos no terceiro dia de RIR

Depois de um sábado de Rock in Rio sem muitos protestos contra o presidente Bolsonaro, o primeiro show deste domingo, 4, da banda Matuê, já começou com os cantores mostrando a insatisfação com o governante. “Não é sobre lado A ou lado B. É sobre humanidade. E sobre humanidade eu falo isso aqui”, disse o vocalista levantando uma placa de “fora bozo”. Em seguida, todo o palco e plateia fizeram o “L”, mostrando apoio ao ex-presidente Lula.

Rock in Rio | O colunista de VEJA Gente Valmir Moratelli mostra o clima no palco Mundo antes do primeiro show.#VEJAnoRiR#VEJAGente pic.twitter.com/4WxdZ5EVvv — VEJA (@VEJA) September 2, 2022

Rock in Rio | O colunista de VEJA Gente Valmir Moratelli mostra a "parede da fama" no festival https://t.co/2UCTnqdc2S#VEJAnoRiR#VEJAGente pic.twitter.com/wjNdTva4qJ — VEJA (@VEJA) September 2, 2022

Rock in Rio | O colunista de VEJA Gente Valmir Moratelli mostra uma peculiaridade da Cidade do Rock https://t.co/2UCTnqdc2S#VEJAnoRiR#VEJAGente pic.twitter.com/4GTvpiOOK8 — VEJA (@VEJA) September 2, 2022

