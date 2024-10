Mário Gomes protesta e passa mal em frente à mansão

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Mário Gomes, 71 anos, passou mal em frente à sua casa e precisou ser carregado por paramédicos, nesta quinta-feira, 3. O ator e candidato a vereador no Rio foi despejado recentemente da mansão em que morou por mais de 20 anos com a família, na Zona Oeste do Rio.

Durante a manhã, Gomes publicou dois vídeos, sendo o primeiro dentro de um carro, dizendo que estava a caminho do imóvel. “Eu não queria ir, mas eles falaram que tinha um papel e quero ver. Só de me lembrar, de entrar na rua, já me deixa mal. Então, eu vou lá olhar o que é isso”, disse o ator, demonstrando desconforto. Já na segunda publicação, ele aparece na frente da casa, que estava trancada com um aviso na porta. Enquanto falava, Mário Gomes gritou de dor e o vídeo foi interrompido.

Vale lembrar que o político foi diagnosticado com câncer de próstata em 2013. Há cerca de quatro anos, o ator precisou passar por uma cirurgia.