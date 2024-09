Os famosos que se tornaram candidatos nas eleições de 2024

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A lista de candidatos a vereador e prefeito nas eleições deste ano inclui nomes já conhecidos dos brasileiros. Muitos famosos apostam na popularidade para entrar de vez na política, como o ator Babu Santana, a ex-mulher de Zezé di Camargo, Zilu Godói, e o ex-jogador Bebeto. Confira.

Alexandre Corrêa (Avante). Ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, que o acusa de violência doméstica, está na lista de candidatos a vereador pela cidade de São Paulo. O empresário de 52 anos declarou um patrimônio de 8,6 milhões de reais.

Alexandre Frota (PDT). Depois de não conseguir se reeleger deputado estadual em 2022, o ator e ex-deputado federal de 60 anos mudou de “área” e está se candidatando agora para vereador de Cotia, cidade do interior paulista. Ele declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 90 mil reais em bens.

Bebeto Tetra (PSD). O ex-jogador de futebol, que conquistou o tetracampeonato da seleção na Copa do Mundo de 1994, concorre a uma vaga de vereador no município do Rio de Janeiro. Mas não é a sua primeira vez na política. O ex-atleta se candidatou a deputado estadual em 2022, mas não conseguiu se eleger. Aos 60 anos, declarou 6 milhões de reais à Justiça Federal.

Babu Santana (PSol). O ator e ex-BBB de 44 anos é outro famoso que está na disputa por uma vaga de vereador do Rio. O artista, que já atuou no filme Tim Maia e na série O jogo que mudou a História, estreia na política em 2024. O patrimônio declarado é de 658 mil reais.

Cristina Prochaska (PSol). A atriz de novelas como Vale Tudo (1988) e Que Rei Sou Eu? (1989) está na disputa à prefeitura de Ubatuba, em São Paulo. Aos 64 anos, não declarou bens ao TSE.

Licurgo Espinola (PT). Candidato a vereador de Curitiba com o sugestivo nome Ator Licurgo, 58 anos. Ficou famoso na televisão nos anos 2000 quando interpretou o professor de matemática Vitor, em Malhação: Múltipla Escolha.

Marquito (Republicanos). Marco Antônio Ricciardelli, 64 anos, ganhou fama como assistente de palco do Programa do Ratinho, no SBT. Ele, que concorre a vereador em São Paulo, declarou um total de 667,5 mil reais em bens.

Mário Gomes (Republicanos). Galã da televisão na década de 1980, o ator de sucessos como Gabriela e Anjo Mau, da TV Globo, ingressou na política e agora concorre a vereador no Rio.

Serginho Hondjakoff, o Cabeção (Cidadania). Eternizado como o personagem Cabeção, de Malhação, o ator, de 40 anos, concorre a uma vaga na Câmara do Rio. Recentemente, teve alta de uma clínica de recuperação para tratar o vício em drogas.

Zilu Camargo (União Brasil). Ex-mulher de Zezé di Camargo e mãe da cantora Wanessa, a empresária de 66 anos aproveitou a fama para concorrer a vereadora de São Paulo.