Mariah Carey veste bandeira do Brasil em show no Rock in Rio

Mariah Carey já chegou chegando no Rock in Rio para delírio e muita emoção dos fãs. Com o maior público da história do Sunset, a ponto de esvaziar os demais palcos, a cantora entrou em cena por volta das 23h deste domingo, 22, último dia do evento. E surpreender ao surgir vestida com um look inspirado na bandeira do Brasil. Todos aplaudiram. Se fosse num passado recente do país, talvez a história fosse outra…