Na falta de divas, Rock in Rio ‘esconde’ Mariah Carey e ninguém entende

Uma das atrações mais esperadas da última noite do Rock in Rio, neste domingo, 22, a cantora Mariah Carey, 55 anos, terá a difícil missão de suprir a ausência de grandes estrelas internacionais que o maior festival de música do país não conseguiu escalar, como Beyoncé e Rihanna. O desafio fica ainda maior com o local escolhido para a apresentação da diva, já que sua apresentação será no palco secundário do evento, o Sunset. O fato gerou revolta entre os fãs quando a artista foi confirmada, mesmo com a alegação da produção de que o espaço cresceu nesta edição e agora é comparado ao palco principal, o Mundo.

Além de Mariah Carey, o palco Sunset recebe Ney Matogrosso, Olodumbaiana e uma homenagem à cantora Alcione com Diogo Nogueira, OSB, Mart’Nália, Majur, Péricles, Maria Rita e a própria Alcione. Já no palco Mundo estarão Luísa Sonza, Ne-Yo, Akon e Shawn Mendes.