Marcelo Serrado é rosto de campanha publicitária de cannabis medicinal

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Marcelo Serrado estreou em uma campanha publicitária sobre a importância de cannabis medicinal, passando a mensagem da importância de cuidar da mente e do corpo. Ele afirma que a cannabis é aliada no equilíbrio da saúde e bem-estar. “Nosso corpo é uma máquina maravilhosa, onde cada órgão e sistema trabalham e harmonia. Quando as pressões do dia a dia aumentam e o ritmo acelera, sentimos que o organismo começa a perder sintonia”, diz na propaganda Você no seu melhor da Endogen, empresa especializada em cannabidiol.

Marcelo já admitiu usar o produto no seu dia a dia para aliviar sintomas de síndrome do pânico, burnout e ansiedade. “Com os produtos à base de cannabis medicinal durmo melhor e fico mais tranquilo para cumprir meus compromissos ao longo do dia”.