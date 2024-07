Magazine Luiza é condenada a indenizar modelo brasileira

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Radicada em Londres, Ana Cláudia Neri deve receber cerca de 25 mil reais do grupo Magazine Luiza por uso indevido de imagem. A modelo brasileira alega que uma foto sua foi utilizada em propagandas da empresa sem seu consentimento, além do prazo previsto em contrato prévio. De acordo com o processo, ao qual a coluna GENTE teve acesso, a modelo estava em temporada na Europa em 2016, quando estrelou campanha publicitária para a marca, pactuando licenciamento de sua imagem pelo período de dois anos (até 9 de julho de 2018), para uso no Brasil e México. Em 2018 foi renovado a licença de uso da imagem para mais dois anos, para uso somente em mídia digital, excluindo TV e lojas, em território dos dois países.

Após 1 de julho de 2020, mais precisamente em 22 de outubro daquele ano, em razão da continuação do uso da imagem sem prévio consentimento ou pagamento, houve tentativa de negociação para quitação pelo uso da imagem e novo licenciamento. “Nossa cliente não irá recorrer pois acredita que a Justiça foi feita ao caso. O valor foi apropriado de acordo com as particularidades do caso”, diz à coluna o advogado Ulysses Goulart Gonçalves de Souza.