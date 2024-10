Mãe de Diddy quebra silêncio sobre acusações contra o filho

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após semanas com o nome do filho repercutindo negativamente, a mãe de Diddy Combs falou pela primeira vez sobre as acusações contra o rapper. Por meio de sua advogada, Natlie G. Figgers, Janice Combs expressou sua devastação pelas histórias, dizendo que ele foi julgado não pela verdade, mas por uma “narrativa criada a partir de mentiras”. “Testemunhar o que parece ser um linchamento público do meu filho antes que ele tenha a oportunidade de provar sua inocência é uma dor insuportável demais para ser colocada em palavras”, disse ao Local 10 News no domingo, 6.

Ela culpou o acordo com Cassie, ex-namorada supostamente agredida por Combs, como o início de todo o drama, que envolve acusações graves como tráfico sexual, extorsão e abuso. “Às vezes, a verdade e a mentira se tornam tão intimamente interligadas que se torna assustador admitir uma parte da história, especialmente quando essa verdade está fora do normal ou é complicada demais para ser acreditada”. Janice ainda enfatizou que o filho “não é o monstro que o pintaram” — deixando bem claro que apoiará Diddy em sua próxima audiência no tribunal na quarta-feira, 9.