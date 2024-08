Mãe de Bruno Gagliasso é candidata pelo PL de Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Lucia Gagliasso mostrou mais uma vez que se opõe a opinião política de seu filho, Bruno Gagliasso. Nesta sexta-feira, 16, ela oficializou a candidatura como vereadora do Rio de Janeiro pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. “Agora é oficial! Sou candidata a Vereadora no Rio pelo PL. Minha vida sempre foi encarar de frente as batalhas, desafios e nunca fugi de nenhuma luta. Sempre fui em busca dos meus propósitos”, escreveu no Instagram. Nas redes sociais, ela acumula fotos com Bolsonaro e a família, entre eles Carlos Bolsonaro e Michelle Bolsonaro. Além de outros nomes do PL como Nikolas Ferreira e o filho Thiago Gagliasso, que brigou publicamente com o irmão.

“Momentos como esses que vivi essa semana ao seu lado, me fizeram ter ainda mais certeza de que tudo só acontece no tempo de Deus. Obrigada por me abraçar nessa importante missão que o universo preparou para mim. Agradeço também por você não ter me deixado desistir todas as vezes em que eu via as barras que teria que enfrentar, lembrando o quanto sempre fui forte para encarar as adversidades e como sempre saía mais forte do que entrava. Dessa vez não será diferente, vamos comemorar a nossa vitória, se for da vontade de Deus, porque temos certeza que nada acontece sem a permissão Dele. Te amo”, declarou Lucia sobre o apoio do filho Thiago.