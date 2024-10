Lula ou Bolsonaro: quem foi mais citado no debate para prefeito do Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Os nomes do atual e do ex-presidente foram bastante citados ao longo do debate entre candidatos a prefeito da cidade do Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira, 3, nos estúdios da TV Globo. Como termômetro da nacionalização do debate municipal, levantamento da coluna GENTE aponta que Lula (PT) foi mencionado 19 vezes, enquanto Jair Bolsonaro (PL) foi citado 10 vezes. Curiosamente, quem mais citou Lula foi Ramagem (PL), dez vezes ao todo. O nome de Bolsonaro também foi mais mencionado por ele, com quatro repetições.

Eduardo Paes só citou uma única vez o nome de Lula, seu aliado; ignorando o de Bolsonaro o tempo todo ao longo do debate. Amorim fez três menções a Lula e duas a Bolsonaro. Queiroz fez duas a cada um dos nomes que expressam a polarização política no país desde 2022. Por fim, Tarcísio fez três menções para cada um deles.