Lula bate recorde com maior número de ministras

O anúncio desta quinta-feira, 29, confirma um dos compromissos de Lula na fase de campanha política: mais mulheres no governo. O futuro presidente divulgou os nomes que restavam dos ministros que tomarão posse no domingo (1º) e bateu um recorde: o maior número de mulheres em ministérios da história do país. Serão 11 ministras, com nomes esperados como: Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento e Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, que já tinha comandado pasta no primeiro mandato de Lula, entre 2003 e 2008.